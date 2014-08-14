更新版 2-中国汇市：人民币即期小幅收升，市场在6.15关口附近保持谨慎

* 人民币即期小幅收升，并创五个月收盘新高 * 中间价低开于上日收盘价附近 * 结购汇基本均衡，市场保持谨慎 * 7月央行口径外汇占款减少2亿元 (新增评论和收盘报价) 路透北京8月14日 - 中国人民币兑美元 周四在上日收盘价附近窄幅振荡，最 终小幅收升，收盘价并创下3月14日以来的五个月新高。中间价低开，与上日收盘价几乎持 平。盘面上结购汇基本均衡，市场情绪保持谨慎。 交易员称，虽然6.15元这个整数关口有相当的支撑，市场也在这个位置陷入震荡，交投 谨慎，但估计盘整之后，人民币仍会继续走升，毕竟客盘结汇意愿较强，进出口数据也支撑 人民币升值。 “这个位置无论是银行自营还是企业结购汇都比较谨慎。”一股份行交易员认为，目前 6.15~16区间的技术阻力位仍未能突破，市场非常小心，包括昨天尾盘扬升时感觉市场情绪 也偏中性，今天开盘后也并未看到空头平补。 不过他认为，从外贸回升的势头来看，结汇压力应该是比较大的，一旦突破这个阻力位 ，人民币短期升值的空间可能不小，“当然也不能排除美元下跌后也会有企业购汇出来。” 招商银行总行高级分析师刘东亮认为，当前企业观望情绪比较浓重，大都做好了两手准 备。短期看升居多，但长期也有企业买入了美元看涨期权，不再像以前只有意向操作了。 中国央行公布低于预期的7月货币信贷数据后，央行调查统计司司长盛松成称，当月央 行口径外汇占款减少2亿元，较近五年同期平均新增额少1,225亿元。这表明新增外汇占款对 于货币供应的贡献正在大幅下降。 分析人士指出，从数据上看，央行减少外汇市场常态干预正在逐月得以印证，这对于后 期境内货币供应和流动性会带来一定影响；预计下半年资金流入方向不变，若央行干预仍然 较少，则人民币汇率的升值压力会相应加大。 人民币兑美元中间价 市场化的呼声由来已久，目前不论从汇率改革步骤、市 场价格和中间价水平进一步趋同来看，中间价都有条件逐步摆脱政策市，朝着充分体现市场 供需和预期变化的路上推进。 全球汇市，欧元兑美元周四徘徊在九个月低位附近，受累于德法黯淡数据。该数据令人 对欧元区经济复苏存疑，并使外界预期欧洲央行会有更多刺激举措。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价<CNY =PBOC>，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1531 6.1544 0.02% 中间价 6.1545 6.1533 -0.02% 成交额 109亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.06% (上限±2% 日高 日低 ) 日内波动幅度(pips) 50 6.1508 6.1558 2014年来即期升贬值幅度 -1.61% 1年期美元/人民币掉期升水 1040 离岸人民币市场,北京时间17 今日 上日 :20 1年期NDF 6.2310/40 6.237 CNH即期 6.1515/35 6.1588 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李然/李文科; 审校 曾祥进/杨淑祯)