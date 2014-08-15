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货币新闻 | 2014年 8月 15日 星期五 16:14 BJT

台湾数据：第二季经济成长率下调至3.74%，全年预估调高至3.41%--主计总处

路透台北8月15日 - 台湾主计总处周五宣布，第二季经济成长率为3.74%，较7月底时概估的3.84%为低；2014年全年经济成长率预估则调高至3.41%，先前预估为2.98%。

主计总处并预估2014年通膨率为1.64%(前估为1.53%)。首次公布的2015年GDP成长率预估值则为3.51%，通膨率为1.46%。

最新预估 上次预估(2014年5月)

2014年GDP年增率 3.41 2.98

2014年CPI年增率 1.64 1.53

2014年出口年变动率 3.21 3.10

2014年进口年变动率 3.80 3.85

2014年民间消费年变动率 2.62 2.58

2014年民间投资年变动率 4.83 4.73

2015年GDP年增率 3.51 --

2015年CPI年增率 1.46 --(完) (记者 高洁如; 撰写 董永年; 审校 杨淑祯)
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