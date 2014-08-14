中国债市动态：宽松预期主导现券延续强势，但情绪宣泄过猛后市或修正

路透上海8月14日 - 中国银行间市场周四早盘现券收益率续走低，昨日公布的一系列数据令政策宽松预期升温，此前被压抑的市场情绪短暂爆发，在后续买盘的推动下强势得以延续，长期金融债收益率一度再次下滑逾5个基点(bp)。

不过交易员指出，10年金融债收益率连续两日跌幅已达10个基点(bp)，在央行仍未明确表态或有迹象显示政策基调将有调整的情况下，债市乐观情绪有宣泄过猛之嫌，早盘尾段收益率跌幅收窄，亦表明了后市持续性存疑，或将有修正走势出现。

“(收益率)下来了一些后小幅反弹趋稳了，10Y(10年)国开140205早盘最低4.995%，现在是5.025%，昨天收在5.065%，”广发银行交易员吴思捷称。

他认为，近两日收益率的回落先是受到了金融数据大幅低于预期的影响，尔后的经济数据基本符合预期，但也没有亮点，市场开始预期会有全面宽松政策出台，尤其是昨日午后以及今日早盘的收益率下行，主要是反映了预期。

中国周三公布的1-7月全国固定资产投资增速创下逾12年来最低，房地产投资的拖累愈发明显。7月工业和消费增速双双小幅回落但相对平稳，经济总体企稳迹象明显但动能不足。

北京一银行交易员谈到，尽管7月数据不好肯定会引发宽松预期升温，但央行在有所动作前肯定需要观察更多的数据样本，而这两天的市场反应似乎有些乐观过头。

吴思捷则指出，央行对于M2数据的解读时提到，6月份M2增速本身偏高，7月份回落到13.5%还是高于13%的预期调控目标；相比6月份数据公布时提到的13-14%的区间，这次重新明确了13%的全年目标，从隐含的意思分析，后面M2还有可能继续下行，央行会朝着实现预期的方向努力。

他并表示，央行如果要实现M2的调控目标，不支持下半年的全面宽松，除非经济真的不行了，目前的微刺激没起到作用，在面临更大压力的情况下央行才会放弃自身M2目标，从而出现全面放松。

“(债市)长期走势和短期走势有时候是背离的，现在主要就是情绪的推动力量。”他认为。

中国央行周三公布的7月份主要金融数据显着低于此前的市场预期，其中社会融资规模环比大降近九成。对此，中国央行有关部门负责人表示，7月份主要金融指标仍在合理区间运行,预计未来货币信贷和社会融资规模仍会保持平稳增长态势。

央行并称，将继续实施稳健的货币政策，既保持定力又主动作为，适时适度预调微调，增强调控的预见性、针对性和有效性，继续为经济结构调整与转型升级营造稳定的货币金融环境。

剩余期限约9.44年的国开行固息债140205券最新报价收益率 在5.05%/4.99%，上日尾盘为5.10%/5.05%。