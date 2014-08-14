路透基点：舟山市定海西北临港投资开发已签署一笔5.60亿元人民币融资

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透香港8月14日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士说，舟山市定海西北临港投资开发有限责任公司已与两家银行签署一笔5.60亿元人民币(9,100万美元)的五年期定期贷款。
牵头行兼簿记行中国工商银行承贷3.50亿元人民币，中信银行则以2.10亿元取得牵头行头衔。
贷款利率是中国人行基准利率的110%，分八期不等额偿还。
舟山市定海国有资产经营有限公司和舟山市定海西北临港投资开发有限责任公司是本项贷款保证人，本案也有土地作为担保。
签约已在7月8日完成。(完) (编译 李婷仪 审校 石冠兰)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选