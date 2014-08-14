路透基点：舟山市定海西北临港投资开发已签署一笔5.60亿元人民币融资

路透香港8月14日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士说，舟山市定海西北临港投资开发有限责任公司已与两家银行签署一笔5.60亿元人民币(9,100万美元)的五年期定期贷款。

牵头行兼簿记行中国工商银行承贷3.50亿元人民币，中信银行则以2.10亿元取得牵头行头衔。

贷款利率是中国人行基准利率的110%，分八期不等额偿还。

舟山市定海国有资产经营有限公司和舟山市定海西北临港投资开发有限责任公司是本项贷款保证人，本案也有土地作为担保。