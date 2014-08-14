中国货币市场：开盘价引导回购利率小降，短期资金供给稍紧但预期仍稳

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路透上海8月14日 - 中国银行间货币市场主要回购利率 周四继续小幅走低，受指导意味浓厚的开盘价带动。交易员表示，场内短期资金拆借难度较上日再增，而出资方却倾向融出长期品种，资金期限错配相对明显；而央行公开市场实现小幅净投放对资金面助益有限。

他们并提到，短期资金主要受新股申购等因素扰动，可持续性并不强；而上日疲弱的经济数据公布之后，央行至少不会大幅收紧成为市场机构的共识。

“隔夜不好借，七天的需求感觉也多起来了，”上海一银行交易员称，比昨天更难借了一点，市场上隔夜还是供不应求，而机构却是出长期资金的偏多。

她并指出，公开市场还是投放了点，但是数量有限，对资金的影响并不明显，只是昨天公布的数据太差了，大家觉得至少短期内央行不会收紧流动性了。

央行公开市场本周两次进行14天正回购操作，最终实现净投放140亿元人民币，且维持3.7%利率未变，而此前则连续二周净回笼。分析师指出，本周少量净投放不会对相对宽松的流动性造成边际影响，更多是安抚新增信贷与社融双创数年新低的惊讶情绪。

本周有两只新股申购，欲浏览中国已公布新股发行上市日程表,请点选

中国7月新增人民币贷款及社会融资数据双双创下数年新低，M2增速亦低于预期，令市场倍感意外并迅速做出反应。央行随后表示，7月份主要金融指标仍在合理区间运行。分析人士认为，数据回落与半年末之后银行存款大幅回落有关，同时也与加强银行同业监管及实体经济融资需求仍旧疲弱不无关系。未来货币政策进一步宽松的预期或因此有所抬头，但短期政策动向仍有待观察。

华北另一银行交易员表示，新股扰动因素过后，预计当前仍处低位的资金利率还将延续，流动性暂时无恙;此外，最新公布的央行口径外汇占款骤减，也显示外占对流动性补充作用正在逐步降低。

继央行公布低于预期的7月货币信贷数据后，央行调查统计司司长盛松成称，当月央行口径外汇占款减少2亿元，较近五年同期平均新增额少1,225亿元。这表明新增外汇占款对于货币供应的贡献正在大幅下降。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:12 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.8879 2.8933 -0.54

七天 3.3563 3.3981 -4.18

14天 3.4623 3.6101 -14.78

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 10.6850 2.8800 +780.50

七天 4.4000 4.4100 -1.00

14天 4.2050 3.7500 +45.50

回购定盘利率

其中:隔夜 3.0000 2.9600 +4.00

七天 3.4200 3.4200 +0.00

14天 3.4100 3.5800 -17.00

Shibor

其中:隔夜 2.8880 2.8920 -0.40

七天 3.3530 3.3600 -0.70

三个月 4.6834 4.6882 -0.48