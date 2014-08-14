香港新债：建行亚洲发7.5亿美元次级债，创大中华区二级资本工具发行最低票息

路透香港8月14日 - 中国建设银行 旗下建行（亚洲）周三在香港成功发行一支符合巴塞尔III资本要求的次级债券，规模为7.5亿美元，创下了符合巴塞尔III要求的大中华地区法人银行在香港最大规模的单笔次级债券发行。

消息人士透露，建行亚洲这支次级债发行利率为较五年期美国国债收益率高2.75个百分点（T5+275BPS），最终票息为4.25%，亦创下了大中华地区二级资本工具发行中的最低票息。

“这次发行规模达到7.5亿美元，是境外资本市场大中华地区银行最大的符合巴塞尔III的二级资本债，定价方面也缩窄了25个点子(BPs)，”一位债券承销商点评道，建银通过此次发行在众多中资银行中把握先机，抢占有利的发行窗口率先进行二级资本债发行。

周三美国5年期国债收益率 报1.577%。

该债券发行期限为10年期，前5年不可赎回。目前国际信用评级机构--穆迪评级为Baa1，惠誉评级为A-。

消息人士并称，本次债券发行对提升建行亚洲资本实力具有重要意义，且对母行及其他中资银行在境外发行符合巴塞尔III要求的次级债券结构设计和定价具有一定参考价值。

工银亚洲在2011年10月和2013年10月发行了两支10年期满足巴塞尔III要求的新型二级资本债券，前者发行规模为15亿元人民币，发行定价为年票息率6%；后者规模为5亿美元，定价为5年期美国国债收益率高3.15个百分点（T5+315BPS）。

**发行利率较低**

消息人士称，建行亚洲在本次次级债路演沟通上做了很多工作，提升了投资者对本次次级债结构的认识。该债初始指导价格定于较5年期美国国债收益率高3个百分点（T5+300bps），最后发行价格较低。

一位承销人士介绍，因簿记建档过程中不断有高质量投资者参与，认购金额达40亿美元左右，最终选择发行了7.5亿美元规模，定价改至T5+275BPS。

此次债券由86%的亚洲投资者认购，剩余部分由欧洲投资者购得，汤森路透旗下IFR称，有保险公司认购了34%，基金经理认购了33%，私人银行和银行各认购了24%及9%。

周四，建行亚洲5年期高级债券二级市场交易价格经推算相当于发行价T5+148BPS，次级债比高级债利差仅高127BPS，创下中资银行次级债和高级债溢价新低。

工银亚洲曾在2013年10月发行过首支符合巴塞尔协议III规则的新型二级资本美元债，期限结构亦是10年期，前5年不可赎回，惠誉评级为BBB+，规模5亿美元，发行利率为较5年期美国国债收益率高3.15个百分点（T5+315BPS）。

建银亚洲此次二级资本工具债发行溢价偏低，有分析认为，主要是建设银行是国有大行，信誉有保证，投资人故不太介意这种债券和普通高级债的定价利差，而追求较高的收益率。

路透了解到，在香港发行二级资本工具债（T2）还有一个优势，即减计触发机制（point of non viability）较宽松，这或许也是造成该债发行溢价低的原因之一。

建银亚洲此次次级债的减计触发条件仅有一个，即“即当香港金管局裁定，建银亚洲无法生存时，其本金和利息将被全额永久减记。”这类资本工具通常具有次级性，在正常市场环境下显示债券特征，而在触发事件发生时又表现出股票特征。

建行亚洲此前已启动了欧洲中期票据（EMTN）项目，并于2014年3月成功发行40亿元规模人民币债券，随后又有了5次公开发行项目，在国际资本市场已建立了良好品牌形象。