《全球汇市》英镑因英国央行转变立场触四个月新低，欧元关注GDP数据

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
一家日系银行驻新加坡交易员说，区域股市走强，周四在亚洲盘加大了日圆兑美元的压力。
欧元持稳在1.3361美元 附近，脱离上日所及高位1.3416。
最新数据显示欧元区6月工业生产意外下滑，令市场仍存有欧洲央行将推出更多刺激举措的预期，那肯定无助于欧元走势。
若今日稍后公布的欧元区国内生产总值(GDP)数据令人失望，那么欧元兑美元可能再次重测上周所及的九个月低点1.3333。
法国巴黎银行分析师在给客户的报告中称：“我们认为不大可能会传出利好于欧元兑美元的消息，GDP数据可能会偏于负面。我们仍看空，下档目标在1.32美元。”
新西兰第二季零售销售优于预期，给予新西兰元一些提振，推升新西兰元 上涨至一周高点0.8490美元。
新西兰元最新报0.8466，日内上涨0.1%。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3360 1.3364 -0.03 -2.80 1.3745
美元/日圆 102.58 102.41 +0.17 -2.58 105.30
欧元/日圆 137.05 136.86 +0.14 -5.31 144.73
美元/瑞郎 0.9075 0.9074 +0.01 +1.65 0.8928
英镑/美元 1.6677 1.6686 -0.05 +0.73 1.6556
美元/加元 1.0915 1.0910 +0.05 +2.78 1.0620
澳元/美元 0.9295 0.9302 -0.08 +4.29 0.8913
新西兰元/美元 0.8462 0.8455 +0.08 +3.12 0.8206
澳元/日圆 95.350 95.260 +0.09 +1.60 93.850
新西兰元/日圆 86.800 86.590 +0.24 +0.45 86.410
英镑/日圆 171.07 170.88 +0.11 -1.87 174.33
澳元/新西兰元 1.0977 1.0993 -0.15 +1.19 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 许娜/李爽/王颖/李婷仪 审校 田建华/张荻/王洋)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。