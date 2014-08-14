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亚洲 | 2014年 8月 14日 星期四 12:33 BJT

《全球汇市》英镑因英国央行转变立场触四个月新低，欧元关注GDP数据

一家日系银行驻新加坡交易员说，区域股市走强，周四在亚洲盘加大了日圆兑美元的压力。

欧元持稳在1.3361美元 附近，脱离上日所及高位1.3416。

最新数据显示欧元区6月工业生产意外下滑，令市场仍存有欧洲央行将推出更多刺激举措的预期，那肯定无助于欧元走势。

若今日稍后公布的欧元区国内生产总值(GDP)数据令人失望，那么欧元兑美元可能再次重测上周所及的九个月低点1.3333。

法国巴黎银行分析师在给客户的报告中称：“我们认为不大可能会传出利好于欧元兑美元的消息，GDP数据可能会偏于负面。我们仍看空，下档目标在1.32美元。”

新西兰第二季零售销售优于预期，给予新西兰元一些提振，推升新西兰元 上涨至一周高点0.8490美元。

新西兰元最新报0.8466，日内上涨0.1%。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3360 1.3364 -0.03 -2.80 1.3745

美元/日圆 102.58 102.41 +0.17 -2.58 105.30

欧元/日圆 137.05 136.86 +0.14 -5.31 144.73

美元/瑞郎 0.9075 0.9074 +0.01 +1.65 0.8928

英镑/美元 1.6677 1.6686 -0.05 +0.73 1.6556

美元/加元 1.0915 1.0910 +0.05 +2.78 1.0620

澳元/美元 0.9295 0.9302 -0.08 +4.29 0.8913

新西兰元/美元 0.8462 0.8455 +0.08 +3.12 0.8206

澳元/日圆 95.350 95.260 +0.09 +1.60 93.850

新西兰元/日圆 86.800 86.590 +0.24 +0.45 86.410

英镑/日圆 171.07 170.88 +0.11 -1.87 174.33

澳元/新西兰元 1.0977 1.0993 -0.15 +1.19 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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