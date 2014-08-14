更新版 1-港股业绩：中移动中期净利倒退8.5%符预期，4G上客量显着增加

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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路透香港8月14日 - 以用户计全球最大移动电讯营运商--中国移动 周四宣布，今年上半年净利按年倒退8.5%符市场预期；公司7月的4G上客量显着增长，今年目标4G客户量达5,000万户，意味余下五个月的上客量达3,000万户。
公布业绩及最新4G客户数后，中移动午盘股价由跌转升，盘中最多升1.8%。
中移动业绩指出，电信业被纳入＂营改增＂等政策因素，以及公司在拓展4G业务方面加大资源投入，均对盈利带来负面影响。
＂4G的商用和快速发展，给公司提供了重塑优势的难得机遇。但同时，随着LTE（TD/FDD）混合组网试验的开展，通信运营商进入4G竞争的新时期，市场竞争将更为激烈。＂中移动董事长奚国华在业绩报告中称。
＂OTT业务对传统通信业务的替代效应进一步加剧，国家相关政策调整对公司的影响也逐步显现，公司近期增长仍然面临较大的压力。＂他说。
不过，中移动最新公布的7月份4G上客数字明显增加，4G客户数从6月底的1,394.3万户显着增加至2,043.7万户；客户总数达7.936亿。
中移动在业绩演示材料中指出，目标今年建超过50万个基站，4G客户数达5,000万户，销售手机1亿部，上半年已销售2,200万部。
上半年，中移动的资本开支838亿元，其中4G占328亿元；其全年计划分别为2,252亿及749亿元。
**流量收入增长成主要动力**
截至6月底止半年，中移动的净利为577亿元人民币，与汤森路透综合分析师预测的557亿元基本相符；其去年同期净利为631亿元。
根据路透计算，中移动第二季净利为325亿元，较首季的252亿元增29%。
上半年中移动的数据业务增势良好，收入达到1,219亿元，同比增27.8%，其中无綫上网业务收入达720亿元，同比升51.8%，流量收入增长成为收入增长的主要推动力。
在终端销售方面，上半年中移动销售TD手机1.2亿部，销量提升也带动2G客户加速向3G及4G转移，为提高流量提供有力支撑。目前，3G/4G 流量占移动数据流量比已达44%。
公司表示，为了支撑数据流量的爆发式增长，特别是加快拓展4G业务，适当加大了相关资源投入力度；同时，受营改增、网间结算标准调整等政策性因素影响，令公司盈利水平有所下降。
中国财政部自今年6月1日起将将电信业纳入营业税改征增值税后试点范围，实行差异化税率。三大电讯商已预期，＂营改增＂将对公司短期利润有较大负面影响。 (完)
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here） (记者 梁慧仪; 审校 黄凯/杨淑祯)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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