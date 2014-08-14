表格：德国第二季经季节调整GDP初值较前季萎缩0.2%，预估为持平

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透柏林8月14日 - 德国联邦统计局周四公布：
* 德国2014年第二季经季节调整国内生产总值(GDP)初值为较前季萎缩0.2%，路透调查预估为持平
* 德国2014年第二季未经季节调整GDP初值较上年同期增长0.8%，预估为增长1.5%
* 德国2014年第一季经调整的GDP下修为较前季成长0.7%，前值为成长0.8%
* 德国确认第一季未经调整的GDP较上年同期成长2.5%
* 外贸和投资尤其是建筑业是第二季经济萎缩的主要原因
* 第二季民间和公共消费较前季稍有增长
以下为详细数据(%,括号内数据为前值):
德国实质GDP 较上季变动 较上年同期变动
2014第二季 -0.2 +0.8
2014第一季 +0.7 +2.5
2013第四季 +0.4 +1.0
2013第三季 +0.3 +0.8
2013第二季 +0.8 +0.5
2013第一季 -0.4 -1.8
2012第四季 -0.4 -0.3
2012第三季 +0.1 +0.1
2012第二季 +0.1 +0.3
注：较前季数据经过季节和工作日因素调整。(完)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。