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货币新闻 | 2014年 8月 14日 星期四 14:09 BJT

表格：德国第二季经季节调整GDP初值较前季萎缩0.2%，预估为持平

路透柏林8月14日 - 德国联邦统计局周四公布：

* 德国2014年第二季经季节调整国内生产总值(GDP)初值为较前季萎缩0.2%，路透调查预估为持平

* 德国2014年第二季未经季节调整GDP初值较上年同期增长0.8%，预估为增长1.5%

* 德国2014年第一季经调整的GDP下修为较前季成长0.7%，前值为成长0.8%

* 德国确认第一季未经调整的GDP较上年同期成长2.5%

* 外贸和投资尤其是建筑业是第二季经济萎缩的主要原因

* 第二季民间和公共消费较前季稍有增长

以下为详细数据(%,括号内数据为前值):

德国实质GDP 较上季变动 较上年同期变动

2014第二季 -0.2 +0.8

2014第一季 +0.7 +2.5

2013第四季 +0.4 +1.0

2013第三季 +0.3 +0.8

2013第二季 +0.8 +0.5

2013第一季 -0.4 -1.8

2012第四季 -0.4 -0.3

2012第三季 +0.1 +0.1

2012第二季 +0.1 +0.3

注：较前季数据经过季节和工作日因素调整。(完)
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