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货币新闻 | 2014年 8月 14日 星期四 15:34 BJT

表格：瑞士7月生产者/进口物价较前月持平，较上年同期下滑0.8%

路透苏黎世8月14日 - 瑞士联邦统计局周四公布，瑞士7月生产者/进口物价较前月持平，较上年同期下滑0.8%

7月生产者物价较上年同期下滑0.6%，进口物价同比下滑1.3%。

以下为详细数据：

2014年7月 2014年6月 2013年7月

生产者/进口物价 97.5 97.6 98.4

较上年同期 -0.8 -0.8 0.2

较上月 持平 持平 0.1(完)
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