表格：瑞士7月生产者/进口物价较前月持平，较上年同期下滑0.8%

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透苏黎世8月14日 - 瑞士联邦统计局周四公布，瑞士7月生产者/进口物价较前月持平，较上年同期下滑0.8%
7月生产者物价较上年同期下滑0.6%，进口物价同比下滑1.3%。
以下为详细数据：
2014年7月 2014年6月 2013年7月
生产者/进口物价 97.5 97.6 98.4
较上年同期 -0.8 -0.8 0.2
较上月 持平 持平 0.1(完)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。