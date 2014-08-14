表格：欧元区第二季GDP初值为较前季持平，较上年同期上升0.7%。

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透布鲁塞尔8月14日 - 欧盟统计局周四公布，欧元区第二季国内生产总值(GDP)初值为较前季持平，较上年同期上升0.7%。
GDP经季节调整增幅(%)：
较上季 较上年同期
2013 2014 2013 2014
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Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 欧元区18国 0.1 0.3 0.2 持平 -0.3 0.5 0.9 0.7 欧盟28国 0.3 0.4 0.3 0.2 0.2 1.1 1.4 1.2 (完)
(编译 王洋; 审校 戴素萍)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。