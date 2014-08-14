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货币新闻 | 2014年 8月 14日 星期四 17:11 BJT

表格：欧元区第二季GDP初值为较前季持平，较上年同期上升0.7%。

路透布鲁塞尔8月14日 - 欧盟统计局周四公布，欧元区第二季国内生产总值(GDP)初值为较前季持平，较上年同期上升0.7%。

GDP经季节调整增幅(%)：

较上季 较上年同期

2013 2014 2013 2014

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Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 欧元区18国 0.1 0.3 0.2 持平 -0.3 0.5 0.9 0.7 欧盟28国 0.3 0.4 0.3 0.2 0.2 1.1 1.4 1.2 (完)

(编译 王洋; 审校 戴素萍)
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