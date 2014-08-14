香港个股：中国燃气遭股东中石化减持半数权益，早盘曾跌逾3%

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透香港8月14日 - 中国城市燃气供应商--中国燃气 因股东中国石化 寻求出售其所持半数权益，周四早盘一度跌逾3%。
据路透周三获得的销售文件显示，中石化透过投行高盛 在市场上配售中国燃气1.06亿股股份，配售价为每股14.66-15港元，套现15.5-15.9亿港元。配售价较周三收市价15.6港元，折让3.8-6%。
中石化董事会秘书黄文生接受路透查询时，对于售股原因以及中石化与中国燃气的业务合作进展，均不作评论。而路透未能联络到中国燃气发言人作出回应。
中石化原本持有中国燃气2.1亿股股份，本次减持后尚余约1.04亿股。分析师称，预计中石化将会出售余下持股，完全撤出中国燃气，因两间公司的战略合作未见太大进展。
2011年中石化携手新奥能源 向中国燃气发出敌意收购，其后在北京控股 和英国富地石油 的介入下，收购宣告失败，但中石化仍于2012年10月与中国燃气签订战略合作框架协议，拟在天然气和液化石油气业务进行合作，并让中石化以认购股份方式对中国燃气作出投资。
虽然股东减持股份，中国燃气今早股价表现未见太大沽压，盘初一度跌3.3%后收窄，收跌2.82%，报15.16港元，这可能由于部分股东及高层接货有关。
据本地财经网站的报导指出，中国燃气主要股东兼公司执行主席刘明辉、北京控股、富地石油以及公司高层黄勇均有认购中石化出售的股份。（完） (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。