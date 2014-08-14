香港个股：中国燃气遭股东中石化减持半数权益，早盘曾跌逾3%

路透香港8月14日 - 中国城市燃气供应商--中国燃气 因股东中国石化 寻求出售其所持半数权益，周四早盘一度跌逾3%。

据路透周三获得的销售文件显示，中石化透过投行高盛 在市场上配售中国燃气1.06亿股股份，配售价为每股14.66-15港元，套现15.5-15.9亿港元。配售价较周三收市价15.6港元，折让3.8-6%。

中石化董事会秘书黄文生接受路透查询时，对于售股原因以及中石化与中国燃气的业务合作进展，均不作评论。而路透未能联络到中国燃气发言人作出回应。

中石化原本持有中国燃气2.1亿股股份，本次减持后尚余约1.04亿股。分析师称，预计中石化将会出售余下持股，完全撤出中国燃气，因两间公司的战略合作未见太大进展。

2011年中石化携手新奥能源 向中国燃气发出敌意收购，其后在北京控股 和英国富地石油 的介入下，收购宣告失败，但中石化仍于2012年10月与中国燃气签订战略合作框架协议，拟在天然气和液化石油气业务进行合作，并让中石化以认购股份方式对中国燃气作出投资。

虽然股东减持股份，中国燃气今早股价表现未见太大沽压，盘初一度跌3.3%后收窄，收跌2.82%，报15.16港元，这可能由于部分股东及高层接货有关。