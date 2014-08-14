英国利率：央行不会被迫大幅加息，因通胀仍低--MPC委员迈尔斯

路透伦敦8月14日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯周四指出，央行将不致于被迫大幅加息，因通胀前景仍迟滞。

迈尔斯告诉英国广播公司(BBC)电台，英国投资支出已开始强劲增加，他预期这将持续发展，带来不只是消费者导向的复苏。

迈尔斯被视为较为温和的MPC成员，他指出通胀目前略低于央行2%的目标。