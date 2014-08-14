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货币新闻 | 2014年 8月 14日 星期四 13:20 BJT

英国利率：央行不会被迫大幅加息，因通胀仍低--MPC委员迈尔斯

路透伦敦8月14日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯周四指出，央行将不致于被迫大幅加息，因通胀前景仍迟滞。

迈尔斯告诉英国广播公司(BBC)电台，英国投资支出已开始强劲增加，他预期这将持续发展，带来不只是消费者导向的复苏。

迈尔斯被视为较为温和的MPC成员，他指出通胀目前略低于央行2%的目标。

“这是非常好的消息，因为那表示我们不会被迫大幅加息，因为通胀前景依然相当迟滞。”(完) (编译 张若琪 审校 于春红)
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