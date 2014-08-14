英国利率：央行不会被迫大幅加息，因通胀仍低--MPC委员迈尔斯

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透伦敦8月14日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯周四指出，央行将不致于被迫大幅加息，因通胀前景仍迟滞。
迈尔斯告诉英国广播公司(BBC)电台，英国投资支出已开始强劲增加，他预期这将持续发展，带来不只是消费者导向的复苏。
迈尔斯被视为较为温和的MPC成员，他指出通胀目前略低于央行2%的目标。
“这是非常好的消息，因为那表示我们不会被迫大幅加息，因为通胀前景依然相当迟滞。”(完) (编译 张若琪 审校 于春红)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。