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亚洲 | 2014年 8月 14日 星期四 13:21 BJT

路透调查：泰国第二季GDP料较前季增长0.9%，经济免于衰退

路透曼谷8月14日 - 一项路透调查显示，泰国4-6月国内生产总值(GDP)料较前季增长0.9%，较上年同期增长0.3%，经济可能免于陷入技术性衰退。

泰国军方5月22日接管政府，希望恢复稳定和信心。军政府已经采取措施，试图启动遭受政治动荡冲击的泰国经济。

泰国1-3月经季节调整的GDP较前季萎缩2.1%，较上年同期萎缩0.6%。

调查中，给出经济环比预估的11位受访者中，只有一人估计4-6月连续第二个季度萎缩。

调查显示，2014年全年经济料增长1.6%，将是2011年以来最慢增速。受洪灾拖累，2011年仅增长0.1%。泰国经济2013年增幅为2.9%。

泰国第二季GDP数据将于8月18日(周一)出炉。(完)

(编译 王兴亚；审校 张若琪)
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