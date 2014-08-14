港股业绩：太古地产中期基本溢利增34.2%，受益物业销售及租金上升

路透香港8月14日 - 大型综合房地产商--太古地产 周四宣布，今年上半年的基本溢利按年上升34.2%，受益于香港物业销售溢利及投资物业组合续约租金均增加带动。

公司的业绩声明称，截至6月底止半年其撇投资物业重估变动后的基本溢利为37.75亿港元，去年同期为28.12亿港元。

期内太古地产的物业销售营业溢利按年大增1.9倍，至8.07亿港元，主要来自出售港岛东豪宅＂Mount Parker Residences＂及港岛西半山豪宅＂珒然＂录得的溢利。

至于在港座拥庞大收租物业的太古地产，上半年的租金总收入按年升7%，至50.45亿港元，主要反映在港的办公楼及零售物业续租租金上调。至于公司在内地的投资物业租金收入，亦受惠续约租金上调及零售营业额增长。

展望下半年，近月香港的零售销售放缓，访港旅客增长亦见降低，但太古地产主持史乐山在业绩报告中称，料旗下的本港零售物业不会受到重大负面影响，目前仍维持满租。至于中国内地，公司于北京及广州的购物商场零售额预计下半年录得持续强劲增长。

在香港住宅地产方面，公司料过去三个月豪宅市道回升的趋势可望持续到下半年，下半年主要出售的楼盘包括Mount Parker Residences、蔚然、珒然及合资发展项目Dunbar Place，以及出售成都大慈寺项目的办公楼部份后确认收入。

此外，太古股份 宣布系内人事变动，白德利将接替郭鹏担任太古地产行政总裁职务，而郭鹏则转任太古股份财务及企业发展董事及国泰航空 董事，由明年1月1日起生效。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)