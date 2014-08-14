台湾债市：五年券殖利率微跌，反应美国零售销售数据表现欠佳

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 美国零售销售数据令人失望 * 五年券103/10殖利率微幅收跌 * 明日103/10区间暂看在1.12-1.15% 路透台北8月14日 - 台湾五年公债103/10 殖利率周四微跌。 交易员表示，由于美国零售销售数据令人失望，引领台债殖利率随美债在区间内趋跌，不过 五年券103/10殖利率已接近波段低位，短线料殖利率往下空间有限。 市场人士指出，韩国央行今早宣布降息一码(25个基点)，大致符合市场预期，且对台湾 利率市场只是心理层面的影响，毕竟台湾央行还是会走自己的步调；目前台债尚未脱离近期 主要交投区间，短线仍以美债及台股走向为依归。 “只要美债殖利率不要明显上扬，台债多头还是会试图往下带，但幅度不会太大。”一 位当地大型票券交易员说。 不过，一外商银行交易员称，韩国央行降息幅度完全符合预期，所以对台债盘势暂无影 响，短线五年券103/10殖利率维持在既有区间整理格局，因该券殖利率在1.13%下方买盘追 价力道有限，料短线暂难有效突破1.13%。 韩国央行周四宣布降息25个基点至2.25%，一如市场预期，为15个月来首次降息，此举料 为屈服于政府压力，以提振内需。 交易员预估，明日五年券103/10殖利率主要交投区间暂看在1.12-1.15%。 台湾股市周四开高微幅收低0.01%，表现逊于亚洲区域股市。分析师指出，台股开盘持 续反弹，但上方遭逢季线与月线反压，投资人不愿追价，令指数压回。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/10 -1.35 1.1330 1.1315-1.1383 191.0 美国公债收益率周三下跌，因美国零售销售数据令人失望，重然对美国联邦储备理事会 (美联储/FED)可能在更长时间保持近零利率以维持经济复苏在轨道上的预期。最新标售2024 年8月到期的10年期公债的得标利率为2.439%，是2013年6月来最低水平。 本周余日金融市场重要经济数据和事件： 8/14(四)：欧元区GDP及通胀率、德国第二季GDP初值、美国一周初请失业金人数； 8/15(五)：台湾公布第二季GDP统计值、美国纽约联储8月制造业指数、美国7月生产者 物价指数(PPI)和核心PPI终值、美国7月工业产出和产能利用率、美国明尼亚波利斯联储总 裁柯薛拉柯塔讲话。 30 103/12 没有成交 20 103/11 没有成交 10 103/6 1.5800 5 103/10 1.1330 2 103/1 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 黄凯)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。