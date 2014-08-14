台湾债市：五年券殖利率微跌，反应美国零售销售数据表现欠佳

* 美国零售销售数据令人失望 * 五年券103/10殖利率微幅收跌 * 明日103/10区间暂看在1.12-1.15% 路透台北8月14日 - 台湾五年公债103/10 殖利率周四微跌。 交易员表示，由于美国零售销售数据令人失望，引领台债殖利率随美债在区间内趋跌，不过 五年券103/10殖利率已接近波段低位，短线料殖利率往下空间有限。 市场人士指出，韩国央行今早宣布降息一码(25个基点)，大致符合市场预期，且对台湾 利率市场只是心理层面的影响，毕竟台湾央行还是会走自己的步调；目前台债尚未脱离近期 主要交投区间，短线仍以美债及台股走向为依归。 “只要美债殖利率不要明显上扬，台债多头还是会试图往下带，但幅度不会太大。”一 位当地大型票券交易员说。 不过，一外商银行交易员称，韩国央行降息幅度完全符合预期，所以对台债盘势暂无影 响，短线五年券103/10殖利率维持在既有区间整理格局，因该券殖利率在1.13%下方买盘追 价力道有限，料短线暂难有效突破1.13%。 韩国央行周四宣布降息25个基点至2.25%，一如市场预期，为15个月来首次降息，此举料 为屈服于政府压力，以提振内需。 交易员预估，明日五年券103/10殖利率主要交投区间暂看在1.12-1.15%。 台湾股市周四开高微幅收低0.01%，表现逊于亚洲区域股市。分析师指出，台股开盘持 续反弹，但上方遭逢季线与月线反压，投资人不愿追价，令指数压回。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/10 -1.35 1.1330 1.1315-1.1383 191.0 美国公债收益率周三下跌，因美国零售销售数据令人失望，重然对美国联邦储备理事会 (美联储/FED)可能在更长时间保持近零利率以维持经济复苏在轨道上的预期。最新标售2024 年8月到期的10年期公债的得标利率为2.439%，是2013年6月来最低水平。 本周余日金融市场重要经济数据和事件： 8/14(四)：欧元区GDP及通胀率、德国第二季GDP初值、美国一周初请失业金人数； 8/15(五)：台湾公布第二季GDP统计值、美国纽约联储8月制造业指数、美国7月生产者 物价指数(PPI)和核心PPI终值、美国7月工业产出和产能利用率、美国明尼亚波利斯联储总 裁柯薛拉柯塔讲话。 30 103/12 没有成交 20 103/11 没有成交 10 103/6 1.5800 5 103/10 1.1330 2 103/1 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 黄凯)