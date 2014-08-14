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亚洲 | 2014年 8月 14日 星期四 13:14 BJT

香港股市：早盘震荡走低，但盘旋在三年半高位附近

路透香港8月14日 - 香港股市周四早盘震荡中走低，几个公布季报的权重股主导市场走势。

截至中午，恒生指数 下跌0.1%至24,871.55点；恒生国企指数 下跌0.4%。

此前三个交易日劲扬后，恒指再度盘旋在三年半多高位附近。

敦沛证券副总裁黄志阳称，“投资者状态轻松，等待更多消息，从而将市场继续推高。”

他并预计8月末或9月恒指触及2008年5月以来高位25,000点。

腾讯控股 因遭获利了结而下跌2.1%，成为最大拖累。

中资地产股下跌。中国海外发展 跌2.5%。

澳门博彩业股反弹，澳博控股 涨4.9%，因第二季业绩强于预期。

中资保险股表现超越大盘。中国财险 涨1.6%，人保集团 涨0.9%。

中国国务院周三发文提出要加快发展现代保险服务业。(完)
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