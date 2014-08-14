法国经济：第二季GDP仍较前季持平，低于预估的成长0.1%

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透巴黎8月14日 - 法国国家统计局(INSEE)周四公布的初值数据显示，经济在第一季持平后，第二季仍没有增长。
路透调查32位分析师原本预期第二季经济较前季增长0.1%。
政府曾承诺在GDP数据公布后将把经济状况“实际情况告诉法国人”，引发外界预期政府将修正被分析师认为太过乐观的年成长率和公共赤字的预测。
INSEE公布法国GDP较前季变动数据如下(单位为百分比)：
QUARTERS
2014第二季 2014第一季 2013第四季
GDP 持平 持平 +0.2
贡献度细节相关图表请点选
更多细节请参阅INSEE网站
here (完)
(完)
(编译 张若琪 审校 于春红)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。