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货币新闻 | 2014年 8月 14日 星期四 13:44 BJT

法国经济：第二季GDP仍较前季持平，低于预估的成长0.1%

路透巴黎8月14日 - 法国国家统计局(INSEE)周四公布的初值数据显示，经济在第一季持平后，第二季仍没有增长。

路透调查32位分析师原本预期第二季经济较前季增长0.1%。

政府曾承诺在GDP数据公布后将把经济状况“实际情况告诉法国人”，引发外界预期政府将修正被分析师认为太过乐观的年成长率和公共赤字的预测。

INSEE公布法国GDP较前季变动数据如下(单位为百分比)：

QUARTERS

2014第二季 2014第一季 2013第四季

GDP 持平 持平 +0.2

贡献度细节相关图表请点选

link.reuters.com/pyx28s

更多细节请参阅INSEE网站

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(完)

(编译 张若琪 审校 于春红)
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