法国经济：第二季GDP仍较前季持平，低于预估的成长0.1%

路透巴黎8月14日 - 法国国家统计局(INSEE)周四公布的初值数据显示，经济在第一季持平后，第二季仍没有增长。

政府曾承诺在GDP数据公布后将把经济状况“实际情况告诉法国人”，引发外界预期政府将修正被分析师认为太过乐观的年成长率和公共赤字的预测。