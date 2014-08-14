台湾股市：开高微收低，因遭遇反压且MSCI降台股权重

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透台北8月14日 - 台湾股市周四开高微幅收低，表现逊于亚洲区域股市。分析师指出，台股开盘持续反弹，但上方遭逢季线与月线反压，投资人不愿追价，令指数压回。
此外，国际指数编制机构MSCI明晟 今日微幅调降了台股在“MSCI全球新兴市场指数”、“MSCI亚洲除日本指数”权重，也让投资人担忧，外资买超台股力道是否会受到影响。
“一开盘就碰到季线(9,280点)反压，上方月线又在9,300点下弯，总是要尊重一下。”国泰证期顾问处协理简伯仪说。
他认为，倘若台股成交量无法扩大并突破季线压力，不排除会再度回测9,000点附近的半年线寻求支撑。
至于MSCI调降台股权重的效应，元大宝来投信基金经理人陈思蓓表示，本次调整结果不会大幅影响台股后续走势，近期外资对台股买卖金额不高，台币汇率亦无大幅度波动，今年以来至周三为止，外资买超台股金额仍高达3,048亿台币，显然外资对台股仍偏多操作。
元大宝来投信表示，依据MSCI最新季度审核资料显示，本次台股在“MSCI全球新兴市场指数”权重由12.07%调降至12.00%，在“MSCI亚洲除日本指数”权重由15.79%下调至15.75%。
台湾加权股价指数 收低0.01%至9,230.61点，盘中一度高见9,282.01点；今日成交初值 为891.08亿台币，上交易日修正后为864.70亿。
亚洲股市周四上涨，因一系列疲软的经济数据，使投资者押注主要央行将打开刺激政策的闸门，推动全球债券价格普遍上涨。 本地时间14:06时，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨0.25%。(完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。