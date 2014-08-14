台湾股市：开高微收低，因遭遇反压且MSCI降台股权重

路透台北8月14日 - 台湾股市周四开高微幅收低，表现逊于亚洲区域股市。分析师指出，台股开盘持续反弹，但上方遭逢季线与月线反压，投资人不愿追价，令指数压回。

此外，国际指数编制机构MSCI明晟 今日微幅调降了台股在“MSCI全球新兴市场指数”、“MSCI亚洲除日本指数”权重，也让投资人担忧，外资买超台股力道是否会受到影响。

“一开盘就碰到季线(9,280点)反压，上方月线又在9,300点下弯，总是要尊重一下。”国泰证期顾问处协理简伯仪说。

他认为，倘若台股成交量无法扩大并突破季线压力，不排除会再度回测9,000点附近的半年线寻求支撑。

至于MSCI调降台股权重的效应，元大宝来投信基金经理人陈思蓓表示，本次调整结果不会大幅影响台股后续走势，近期外资对台股买卖金额不高，台币汇率亦无大幅度波动，今年以来至周三为止，外资买超台股金额仍高达3,048亿台币，显然外资对台股仍偏多操作。

元大宝来投信表示，依据MSCI最新季度审核资料显示，本次台股在“MSCI全球新兴市场指数”权重由12.07%调降至12.00%，在“MSCI亚洲除日本指数”权重由15.79%下调至15.75%。

台湾加权股价指数 收低0.01%至9,230.61点，盘中一度高见9,282.01点；今日成交初值 为891.08亿台币，上交易日修正后为864.70亿。