港股业绩：中电控股中期净利大增78%，因业务改善及收购电厂带来收益

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透香港8月14日 - 香港主要发电及供电商--中电控股有限公司 周四公布，今年上半年净利按年增长78%，因印度及澳洲业务扭亏为盈，并因收购香港电厂带来净收益。
据于联交所的公告显示，2014年1-6月净利为67.21亿港元，上年同期则为37.67亿港元；每股盈利2.66港元，拟派发中期股息每股0.54港元。
中电主席米高嘉道理在报告中称，“上半年一项主要里程碑，是于5月完成收购青山电厂的大多数股权。由于完成收购的时间比预期早，为香港业务的盈利增长作出贡献，更让我们提前开展与中国南方电网的新伙伴关系。”
期内营运盈利增加22.4%至47.68亿港元，因香港电力业务盈利上升，印度和澳洲业务扭亏为盈分别录得8,200万港元及5.85亿港元利润，以及青电及港蓄发收购项目的单次性净收益19.53亿港元。
去年11月，中电公布联手南方电网收购艾克森美孚 于青山电厂及香港抽水蓄能公司的权益，代价分别为120亿及20亿港元。
上半年中电于香港的售电量为15,202百万度，按年升2.7%。公司称，将增加天然气发电，但为控制成本，将由第四季起至2018年短暂增加输入深圳大亚湾核电站的核电、善用成本较低但日渐枯竭的中海油 崖城气天然气、延迟及减少使用价格较高的中石油 西气东输二线管道天然气、增加使用低排放燃煤、提高发电设施的营运表现。
香港时间13:31，该股升0.62%，报65.1港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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