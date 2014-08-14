路透调查：韩国央行9月料按兵不动，然分析师对下一步看法分歧

路透首尔8月14日 - 路透对多位分析师进行的即时调查结果显示，韩国央行下次调整政策时有可能降息、也有可能升息，仅微弱多数的受访者预期周四降息之后的下次政策举动为升息。

在这次调查中，受访的24位分析师有23为预期韩国央行9月将维持基本利率(base rate)于2.25%不变；该行周四降息25个基点，为15个月来首见。