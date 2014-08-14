路透调查：韩国央行9月料按兵不动，然分析师对下一步看法分歧

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透首尔8月14日 - 路透对多位分析师进行的即时调查结果显示，韩国央行下次调整政策时有可能降息、也有可能升息，仅微弱多数的受访者预期周四降息之后的下次政策举动为升息。
在这次调查中，受访的24位分析师有23为预期韩国央行9月将维持基本利率(base rate)于2.25%不变；该行周四降息25个基点，为15个月来首见。
在同一份调查中，18位分析师中有11位分析师预期下次政策调整将会是升息，其余受访分析师则预期是再度降息，这与本周稍早分歧的状况大致相同，显示部分分析师仍认为有必要扩大降息以提振经济成长。(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。