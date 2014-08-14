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货币新闻 | 2014年 8月 14日 星期四 14:32 BJT

路透调查：韩国央行9月料按兵不动，然分析师对下一步看法分歧

路透首尔8月14日 - 路透对多位分析师进行的即时调查结果显示，韩国央行下次调整政策时有可能降息、也有可能升息，仅微弱多数的受访者预期周四降息之后的下次政策举动为升息。

在这次调查中，受访的24位分析师有23为预期韩国央行9月将维持基本利率(base rate)于2.25%不变；该行周四降息25个基点，为15个月来首见。

在同一份调查中，18位分析师中有11位分析师预期下次政策调整将会是升息，其余受访分析师则预期是再度降息，这与本周稍早分歧的状况大致相同，显示部分分析师仍认为有必要扩大降息以提振经济成长。(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)
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