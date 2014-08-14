更新版 1-全球金市：中印第二季黄金需求下降但趋势未改，全年预期下修--WGC

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 二季度中印黄金需求同比下滑，为去年同期超增长后回归
* 下修中印今年黄金需求预期 (新增评论和更多细节)
路透上海8月14日 - 世界黄金协会（WGC）报告显示，全球主要两个黄金消费国--中国和印度二季度黄金需求均同比大幅下滑，但考虑到去年同期的突发性增长需求，中印市场二季度表现仍属理性回归，并未脱离最近五年波动区间。
去年第二季因金价大幅下跌而引起包括“中国大妈”在内的黄金消费者抢购，造成当季中国、印度以及全球黄金需求总量的急剧上升。基于今年第二季消费量的回归，世界黄金协会下修了中印两国今年黄金需求预期，其中中国全年需求由年初预期的1,000-1,100吨下修至900-1,000吨；印度由900-1,000吨下修至850-900吨。
世界黄金协会周四发布的二季度报告显示，二季度全球整体黄金消费需求下降16%至964吨，其中中国第二季黄金消费需求同比下降52%至192.5吨，印度下降39%至204.1吨。
“二季度金融市场没有大事件，金价稳定下来，居民对黄金的购买趋于理性。”世界黄金协会远东区董事总经理郑良豪表示，二季度是传统的黄金消费淡季，而且不少消费者仍在消化去年投机购买的黄金。
占全球黄金总体需求一半以上的金饰需求二季度不出意料地下降三成至510吨，但较2012年相比仍上涨11%，延续了2009年以来的整体上涨趋势。印度和中国分别购买了154吨和143吨。
为规避风险和减持美元资产，二季度各国央行共买入118吨黄金，连续14个季度净买入，其中俄罗斯和哈萨克斯坦增持动作较明显。另外，当季全球黄金投资需求总量（包括金条金币以及黄金ETF投资）上涨4%至235吨。
郑良豪指出，影响下半年中国黄金需求形势最重要因素还是经济复苏态势；而印度市场则要看印度新政府未来出台的黄金市场新政策效果。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽/杨淑祯)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。