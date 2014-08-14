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市场报道 | 2014年 8月 14日 星期四 14:16 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：央行放宽政策的理由增多

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* 欧元兑美元跌0.07%；美元兑日圆涨0.18%；欧元兑日圆涨0.09%；美元兑韩元跌0.85%

* 日经指数收高0.66%，韩国股市收高0.04%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.25%；美国10年期公债收益率报2.4281%

* 法国经济呈现停滞，恐难达成2014年赤字目标

* 日本第二季机械订单锐减，疲软前景构成挑战

* 韩国央行降息，政策转变看似受到政府施压 (完)

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