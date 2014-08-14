《汇市简讯》欧洲开盘：央行放宽政策的理由增多

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
0604GMT
* 欧元兑美元跌0.07%；美元兑日圆涨0.18%；欧元兑日圆涨0.09%；美元兑韩元跌0.85%
* 日经指数收高0.66%，韩国股市收高0.04%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.25%；美国10年期公债收益率报2.4281%
* 法国经济呈现停滞，恐难达成2014年赤字目标
* 日本第二季机械订单锐减，疲软前景构成挑战
* 韩国央行降息，政策转变看似受到政府施压 (完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 张若琪)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。