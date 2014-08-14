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货币新闻 | 2014年 8月 14日 星期四 14:23 BJT

欧元债市：德国10年期公债收益率触及纪录新低，因德GDP数据疲弱

路透伦敦8月14日 - 德国公债期货周四开高15个跳动点至149.88，此前德国公布GDP数据 。

据TRADEWEB数据，德国10年期公债收益率触及纪录新低1.022%。

法国公债期货上涨21个跳动点至143.70，此前法国亦公布GDP数据 。(完)

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(编译 张若琪 审校)
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