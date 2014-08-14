欧元债市：德国10年期公债收益率触及纪录新低，因德GDP数据疲弱

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透伦敦8月14日 - 德国公债期货周四开高15个跳动点至149.88，此前德国公布GDP数据 。
据TRADEWEB数据，德国10年期公债收益率触及纪录新低1.022%。
法国公债期货上涨21个跳动点至143.70，此前法国亦公布GDP数据 。(完)
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(编译 张若琪 审校)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。