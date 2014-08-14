中国股市：沪综指收跌，有色、钢铁等资源类股跌幅居前

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透北京8月14日 - 中国股市沪综指周四收跌，有色、钢铁等资源类股跌幅居前。分析师指出，信贷数据公布后，央行的解读报告为市场注入了信心，稳定了市场预期，目前大盘处于调整蓄势的过程中。
沪综指 收报2,206.466点，跌16.411点或0.74%，上证A股今日成交1,414亿元人民币，上交易日为1,462亿元。
”受到7月份信贷数据超预期回落影响，周三盘面出现大幅的下挫，此后一个半交易日基本市场都处在一个再度调整蓄势的状态。”中银国际证券策略分析师周荣华指出。
他认为，周期性行业本身没有根本改善，产品价格处于回落状态，在投资增速和工业增加值再度下行的背景下，周期股的调整还是符合预期的。
上证金融地产行业指数 收跌1.03%；抚顺特钢 跌停报收，锡业股份 收跌7.20%。
中国人民银行周三公布数据显示，7月新增人民币贷款3,852亿元，同比少增3,145亿元，初步统计，2014年7月社会融资规模大幅收缩至2,731亿元，环比下降达86%。
沪深300指数 收报2,335.945点，跌0.97%；沪深300指数期货主力8月合约 尾盘报2,342.0点，跌0.94%，成交637,872手。（完）
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。