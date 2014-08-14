中国股市：沪综指收跌，有色、钢铁等资源类股跌幅居前

路透北京8月14日 - 中国股市沪综指周四收跌，有色、钢铁等资源类股跌幅居前。分析师指出，信贷数据公布后，央行的解读报告为市场注入了信心，稳定了市场预期，目前大盘处于调整蓄势的过程中。

他认为，周期性行业本身没有根本改善，产品价格处于回落状态，在投资增速和工业增加值再度下行的背景下，周期股的调整还是符合预期的。