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亚洲 | 2014年 8月 14日 星期四 14:19 BJT

韩国股市：微幅收升，此前韩国央行降息

路透首尔8月14日 - 韩国股市周四几近持平上日收盘价，此前韩国央行一如预期调降利率。

韩股综合股价指数 微幅收升0.04%，报2,063.23点。(完) 　　
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