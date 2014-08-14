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亚洲 | 2014年 8月 14日 星期四 14:25 BJT

韩国汇市：韩元收高，央行总裁言论带动涨势

路透首尔8月14日 - 韩元兑美元 周四扩大涨幅，此前韩国央行一如预期下调指标利率，并且央行总裁言论未被视为利空韩元。

韩元兑美元收高0.8%，报1,021.2，市场人士因韩国央行总裁的言论而卖出美元。今日韩元创下今年5月7日以来最高单日涨幅。

韩国央行总裁李柱烈强调，周四的政策决定是为了提振消费者信心而采取的前摄行动，而不是因为经济状况不佳。这让众多分析师认为周四降息是一次性举措。(完)

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