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亚洲 | 2014年 8月 14日 星期四 14:33 BJT

中国新债：国开行下周二将发至多200亿元四期固息债，期限三至10年

路透上海8月14日 - 中国国家开发银行 最新公告称，将于下周二(19日)招标发行四期固息金融债，总额不超过200亿元人民币，期限包括三、五、七和10年。

刊登在中国债券信息网的公告显示，上述四期债中，10年期为新发品种，为该行今年第22期债，其余为增发品种，三年为20期债 的第二次增发，五年为19期债 的第四次增发，七年为21期债 的第二次增发。

具体发行条款如下：

第20、19、21期增发和22期新发

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发行上限 3/7年：50亿元；5年60亿：10年40亿元

期限/计息方式 3/5/7/10年固息

招标时间 3/5年：8月19日上午9:30-10:30

7/10年：8月19日上午9:30-11:10

招标方式 3/5/7年：单一价格(荷兰式)

10年：单一利率(荷兰式)

缴款日 8月21日

起息日 3/7年：8月7日

5年：7月24日

10年：8月21日

分销期 8月20日-8月21日

上市日 8月27日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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债券承揽费按认购债券面值计算，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。(完)

参看详情，可点选 here (发稿 丁淑琴； 审校 曾祥进)
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