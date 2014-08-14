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亚洲 | 2014年 8月 14日 星期四 14:26 BJT

日本股市：连续第四日收高，受公共基金有望增持股票所鼓舞

路透东京8月14日 - 日本股市周四将涨势延续至第四日，受隔夜美股涨势鼓舞，市场并预期日本公共养老基金以及其他公共投资者将加大股票购买以提振市场。

日经指数 收涨0.7%，报15,314.57点，本周至此已上涨3.6%，然而由于正值传统夏季假期淡季，交易量偏低。

东证股价指数 涨0.7%至1,270.50点，成交量不及近期均值的90%。JPX日经400指数 收涨0.7%，报11,567.33点。(完)
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