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亚洲 | 2014年 8月 14日 星期四 14:28 BJT

澳洲股市：收高，受企业获利喜讯激励

路透悉尼8月14日 - 澳洲股市周四收高0.6%，受美股收涨、澳洲电信业巨头澳洲电讯获利优于预期、及媒体集团Fairfax重返获利等利多激励。

澳洲电讯 跳涨2.2%，至5.56澳元，为2002年3月以来高位，Fairfax 大涨6.2%，至0.94澳元，创三周高点。

S&P/ASX 200指数 收高33.8点，至5,548.5点。周三指数小跌0.3%。(完)
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