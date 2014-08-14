国际油市：布兰特原油跌破104美元，受供应充足和需求担忧打击

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
“供应前景一直相当不错。OPEC产油国的产量很不错。伊拉克的供应未受到波及，”澳洲国民银行(NAB)分析师Phin Ziebell表示。
“北部情况险峻，但实际上大多数的产油是集中在南部，”Ziebell谈及伊拉克时表示。
美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存增加140万桶，分析师原先预期减少200万桶。
该机构周二称，7月美国原油日均产量估计达850万桶，为1987年4月以来最高。
EIA还上调对明年原油日产量的预估，从此前的927万桶上调至930万桶，达到1972年以来最高年均水平。
路透根据政府初步数据测算，中国7月表观石油需求较上年同期下降2%至每日957万桶。
Phillip Futures商品资深主管Avtar Sandhu表示，尽管短期内供应料将维持在高位，但因原油看来已超卖，因此油价跌势将受限。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜/戴素萍 审校 王洋/龚芳)
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欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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