国际油市：布兰特原油跌破104美元，受供应充足和需求担忧打击

“供应前景一直相当不错。OPEC产油国的产量很不错。伊拉克的供应未受到波及，”澳洲国民银行(NAB)分析师Phin Ziebell表示。

“北部情况险峻，但实际上大多数的产油是集中在南部，”Ziebell谈及伊拉克时表示。

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存增加140万桶，分析师原先预期减少200万桶。

该机构周二称，7月美国原油日均产量估计达850万桶，为1987年4月以来最高。

EIA还上调对明年原油日产量的预估，从此前的927万桶上调至930万桶，达到1972年以来最高年均水平。

路透根据政府初步数据测算，中国7月表观石油需求较上年同期下降2%至每日957万桶。

Phillip Futures商品资深主管Avtar Sandhu表示，尽管短期内供应料将维持在高位，但因原油看来已超卖，因此油价跌势将受限。(完)

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