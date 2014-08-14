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亚洲 | 2014年 8月 14日 星期四 14:28 BJT

印尼经济：第二季经常帐赤字相当于GDP比重4.27%--央行

路透雅加达8月14日 - 印尼央行总裁阿古斯-马托哇都朱(Agus Martowardojo)周四表示，印尼第二季经常帐赤字达91亿美元，相当于国内生产总值(GDP)比重的4.27%，高于市场预估。

路透对分析师所做调查预估4-6月赤字相当于GDP比重约4.0%，而印尼央行先前表明的数据亦在4.0%左右。

央行指出，斋戒月结束前需求，导致消费品进口增加，经常帐赤字即因而进一步扩大。(完) (编译 龚芳; 审校 田建华)
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