《焦点》日本第三季经济料反弹，但央行和政府压力不减

机械订单呈现五季以来首度下滑，不免让人对于决策官员预期企业投资协助带动经济复苏的看法存疑。

出口意外连续下降两个月。一些日本央行官员警告称，出口可能不会大幅增长，因为许多日资企业将生产转移到海外，亚洲新兴市场需求也是乏善可陈。

日本6月工业生产录得2011年以来最高降幅。周三的GDP数据也显示库存令人担忧，这可能会拖累未来工业生产的反弹。

此外也有迹象表明消费低迷可能会长期存在。日本家庭支出态度保守，不只是因为消费税上调，工资未能跟上通胀率也是一个原因。

当季经通胀调整的雇员工资较上季度下跌1.8%，给有关工资和收入上涨将会支持未来消费的预期蒙上一层阴影。

Mizuho Securities Research and Consulting资深分析师Norio Miyagawa表示，“由于上个季度消费减少了很多，所以当前季度的反弹将会看起来很强，因为比较基期偏低。”