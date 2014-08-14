《焦点》日本第三季经济料反弹，但央行和政府压力不减

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
机械订单呈现五季以来首度下滑，不免让人对于决策官员预期企业投资协助带动经济复苏的看法存疑。
出口意外连续下降两个月。一些日本央行官员警告称，出口可能不会大幅增长，因为许多日资企业将生产转移到海外，亚洲新兴市场需求也是乏善可陈。
日本6月工业生产录得2011年以来最高降幅。周三的GDP数据也显示库存令人担忧，这可能会拖累未来工业生产的反弹。
此外也有迹象表明消费低迷可能会长期存在。日本家庭支出态度保守，不只是因为消费税上调，工资未能跟上通胀率也是一个原因。
当季经通胀调整的雇员工资较上季度下跌1.8%，给有关工资和收入上涨将会支持未来消费的预期蒙上一层阴影。
Mizuho Securities Research and Consulting资深分析师Norio Miyagawa表示，“由于上个季度消费减少了很多，所以当前季度的反弹将会看起来很强，因为比较基期偏低。”
“不过整体趋势并没有那么强健，”他说。“第二季实质工资的降幅还是挺大的，非耐久财产品的支出比较疲弱。这不只是消费税调升后的回落而已。”(完) (编译 戴素萍/龚芳/洪曦; 审校 艾茂林/张明钧)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。