更新版 1-德国经济：第二季GDP意外萎缩，欧元区复苏希望成疑

根据一份在德国及法国公布数据前所进行的调查，市场预期欧元区第二季经济成长率为0.1%，第一季为成长0.2%。欧元区第二季经济成长数据将于0900GMT出炉。

在德国，内需为当季的惟一亮点。德国国家统计局表示，公共部门消费小幅增加，消费者则是受惠于强劲的劳动市场、薪资上扬及低通胀等因素，因而增加花费。

但统计局指出，第一季成长率由原先公布的0.8%下修为0.7%。

在欧元区危机期间，德国经济大多扮演着坚实堡垒的角色，但2012年底之前当地经济逐渐放缓，2013年也表现不振。然而德国政府目前预期今年经济成长幅度将回升至1.8%，是去年成长幅度的四倍有余。

其他近期公布的数据亦令人感到失望，其中工业订单创下近三年来最大降幅，产出及出口也仅呈现温和成长，在此同时投资人及企业信心转趋黯淡，因乌克兰危机敲响警钟。

最近数周有多家德国企业抱怨乌克兰危机冲击其业务，包括消费品集团汉高(Henkel) 、光学系统制造商Jenoptik 、以及非专利药(generic drug)制造商Stada 等等。(完) (编译 洪曦/张明钧; 审校 艾茂林/龚芳)