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亚洲 | 2014年 8月 14日 星期四 15:18 BJT

全球金市：现货金持稳，美国疲弱数据和避险需求提供支撑

“尽管金价走升，但仍卡在1,305-1,325美元的20美元窄幅区间里...除非发生新的地缘政治状况，否则金价短期可能会区间波动，”汇丰在一份报告中称。

周三公布的数据显示，美国7月零售销售出人意料地停滞，表明经济在第三季初动能有所减损。

这缓解了一些投资者对于美联储将早于预期加息的担忧。其它的数据显示，日本经济出现萎缩，中国银行信贷大幅下滑，都令市场预期主要央行短期内不会收紧货币政策。

今年金价已上涨约9%，主要受益于地缘政治紧张态势。近期全球热点地区冲突未有升级，缓解了股市投资者的担忧，这威胁到了金价。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量下跌0.26吨至795.60吨。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1312.1 -0.26 -0.02

现货银 19.84 0.02 0.1

现货铂金 1463.2 3.3 0.23

现货钯金 877.3 3 0.34

COMEX期金 1313.4 -1.1 -0.08

COMEX期银 19.865 0.02 0.1

汇率

欧元/美元 1.3354

美元指数 81.667

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 田建华/王洋; 审校 蔡美珍)
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