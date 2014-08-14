全球金市：现货金持稳，美国疲弱数据和避险需求提供支撑

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
“尽管金价走升，但仍卡在1,305-1,325美元的20美元窄幅区间里...除非发生新的地缘政治状况，否则金价短期可能会区间波动，”汇丰在一份报告中称。
周三公布的数据显示，美国7月零售销售出人意料地停滞，表明经济在第三季初动能有所减损。
这缓解了一些投资者对于美联储将早于预期加息的担忧。其它的数据显示，日本经济出现萎缩，中国银行信贷大幅下滑，都令市场预期主要央行短期内不会收紧货币政策。
今年金价已上涨约9%，主要受益于地缘政治紧张态势。近期全球热点地区冲突未有升级，缓解了股市投资者的担忧，这威胁到了金价。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量下跌0.26吨至795.60吨。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1312.1 -0.26 -0.02
现货银 19.84 0.02 0.1
现货铂金 1463.2 3.3 0.23
现货钯金 877.3 3 0.34
COMEX期金 1313.4 -1.1 -0.08
COMEX期银 19.865 0.02 0.1
汇率
欧元/美元 1.3354
美元指数 81.667
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 田建华/王洋; 审校 蔡美珍)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。