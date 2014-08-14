券商观点：定向价格放松对中国股市短期利好但不利长期走势--中信

路透北京8月14日 - 中国最大券商--中信证券 周四发布报告称，短期来看，定向价格放松总体来看对于股市短期为利好，但是如果没有进行有效的充分对冲及有力的窗口指导，可能难以避免造成货币总量的进一步扩张，长期来看是不利的。

报告指出，定向价格放松能够起到降低社会融资成本的作用，并对经济将起到提振作用，反映流动性的短端利率可能在低位震荡，反映经济预期的长端利率可能走高。但通过窗口指导式的定向放松仅仅能在短期抑制问题，而且可能造成银行坏账率上升，不可持续。

报告判断，央行可能继续通过定向宽松并同时采用对货币供应总量潜在影响最小的缩短融资链条的方式降低社会融资成本，虽然这可能造成货币乘数的扩张，但央行可能采取结构性的窗口指导和公开市场净回笼结合来进行对冲，维持宏观流动性保持中性偏松格局。未来一段时间M2增速可能会持续在13.5%-14%的水平震荡。

报告认为，未来一段时间同样可能出现类似的情况，短端无风险利率可能低位震荡，长端无风险利率在最初阶段可能跟随短端利率小幅下行，但是随着经济的企稳，长端无风险利率最终可能难以避免出现企稳抬升的态势。

报告同时指出，7月金融数据远低于预期主要源于供给端。央行可能加强了对货币总量的控制，包括表内可能的窗口指导和表外监管加强；在此情况下，银行表内信贷偏好低风险、高收益资产的意愿会更为强烈，而其需求端较为稳定，相对而言银行对于中小企业信贷会更为谨慎，但其需求较为强劲，这也能够解释信贷数据低于预期，但利率上扬的现象。