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亚洲 | 2014年 8月 14日 星期四 16:55 BJT

台湾汇市：台币因韩元大升及外资汇入而收高，短期料在30附近盘旋

* 台币随着韩元升势收高，结束连两日贬值
    * 外资明显汇入，出口商抛汇意愿不高
    * 明日实质交易区间暂看29.990-30.010

    路透台北8月14日 - 台币兑美元  周四稳中偏升。尽管韩国央行降息
，但韩元涨势带动了台币的升势，外资明显汇入，令台币结束连两日贬值。
    
    汇银人士认为，韩国降息的预期早已提前反应，因此并未令韩元多头退却，韩元大涨
的行情也带动台币午后升破30关卡。虽然外资汇入动作明显，至于出口商则不乐意在此时
此刻以低价抛汇。
    
    〞出口商其实没什么动，交易也不算太多，〞一位本地大型银行交易员表示。
    
    他并认为，台币盘势近期在外资现金股利陆续汇出的效应之下，连30.050都上不去，
走势相当黏稠。不过随着时序逐渐进入第三季底，出口商的美元卖压应会渐加大，不排除
台币将走出一波较明显的升值行情。
 
    韩元兑美元 周四扩大涨幅，此前韩国央行一如预期下调指标利率。韩国央行总
裁李柱烈强调，周四的政策决定是为了提振消费者信心而采取的前摄行动，而不是因为经
济状况不佳。这让众多分析师认为周四降息是一次性举措。 
    
    台湾股市周四开高微幅收低，表现逊于亚洲区域股市。 外资及陆资在台
股小幅卖超3.74亿台币，由上日的买超转为卖超 

    今日海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 一个月天期报价美元-0.025/-0.015。
美元/台币一个月远汇报价 尾盘在29.964/29.984左右，上日纽约盘收在29.9
80。
    
    台币今日主要交易区间在29.992-30.006，上日交易区间在30.003-30.011。他们并预
估，明日台币实质交易区间在29.990-30.010。

    本周金融市场重要经济数据和事件： 
    8/14(四)：欧元区GDP及通胀率、德国第二季GDP初值、美国一周初请失业金人数；
    8/15(五)：台湾公布第二季GDP统计值、美国纽约联储8月制造业指数、美国7月生产者
 物价指数(PPI)和核心PPI终值、美国7月工业产出和产能利用率、美国明尼亚波利斯联储
总 裁柯薛拉柯塔讲话。

    环球重要新闻请见                 
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量    上日
                        报价                                     亿美元  
 台北外汇经纪公司     30.045    30.065  29.992-30.065   30.065     6.21    4.45
                                                                         
 元太外汇经纪公司     30.040    30.064  29.992-30.064   30.064     2.75    2.70
                                                                         
 
 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价            上日现货收盘时水准
                                               
 美元/台币一个月期         -0.025/-0.015       -0.005/0.005
 美元/台币六个月期         -0.145/-0.120       -0.130/-0.100
 (完)
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