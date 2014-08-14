表格：外资周四在韩国股市买超2,029亿韩元，为连续第三日买超

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透首尔8月14日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超2,029亿韩元，为连续第三日买超，合计买超金额为7,135亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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8月14日 202.9 -151.1 -22.3
8月13日 413.4 -147.2 -267.4
8月12日 97.2 -62.7 -28.3
8月11日 -13.8 -33.9 46.7
8月 8日 -207.2 -43.1 273.4
8月 7日 -49.7 -130.5 186.2
8月 6日 184.0 7.0 81.1
8月 5日 120.6 -310.4 268.2
8月 4日 221.2 -252.9 25.9 8月 1日 -65.0 253.6 -181.7 7月31日 494.0 -154.2 -317.0
7月30日 623.9 -34.9 -575.6
7月29日 363.8 131.0 -475.3
7月28日 177.9 120.5 -266.2
7月25日 50.4 96.2 -80.1
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本月以来 903.7 -871.2 381.8
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今年以来 7,337.2 -5,105.1 -1,084.2
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欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。