《中国债市每日综述》现券走强10年国开债破5%，国务院表态强化做多热情

* 数据效应+国务院发文强化现券做多热情

* 10年国开债跌破5%关口，为约一个半月低位

* 不过因资金趋紧且新债等促盘中现获利了结

路透北京8月14日 - 中国银行间现券市场周四收益率震荡，尾盘落在上交易日下方，其中10年国开债跌破5%整数关口，为约一个半月来低位。交易人士表示，数据不佳的效应持续发酵，且下午国务院发文剑指缓解融资成本高，机构对未来货币政策进一步放松的期待升温，强化场内做多积极性，支撑收益率回落。

不过受访者也提到，午后资金面现趋紧迹象，明日新债供给压力又不容小觑，且短期爆发的现券强势令收益率过快下行，多因素叠加致今日盘中部分止盈需求浮现，限制收益率跌幅。

北京一券商分析师认为，从国务院表态看货币政策或仍侧重于定向宽松，但为实现降融资成本的目的，松动力度有望加大，比如新增再贷款规模并压低价格。

上海一银行交易员表示，近期货币市场回购利率开盘价指导意味很浓，为顺应缓解融资贵的大背景，是不是下半年资金价格整体在低位徘徊？那现券收益率的定位也很难攀的过高。

中国国务院周四出台具体措施缓解企业融资贵，要求保持货币信贷总量合理适度增长，维持流动性平稳适度，落实好“定向降准”措施，强调要通过定向宽松为棚改、铁路、小微企业等领域提供有力支持。

中金债券团队在最新点评报告中称，对债市而言，银行间资金面、供需关系等因素更可能在短期内左右市场。尽管市场对央行放松预期增强，但由于银行缺存款，配置力度不强，而利率债三季度供给仍较多，仍在一定程度上制约利率债收益率下行。

对今日现券盘面走势，上海一大型银行交易员称，“早晨收益率还是往下走，不过午后资金紧了，明天新债又多，加上这两天下的太快了，收益率就反弹了一点，但国务院这个文一出来市场情绪又来了，继续往下走。”

周四，中国银行间市场人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 亦是有起有落，全日波动在10bp左右。尽管午后收益率曾现短暂上行，但国务院办公厅出台降低社会融资成本的文件后，IRS则出现一波较快的下跌。

据路透统计，周五仅国债、地方债及金融债(包括政金债、二级资本债)的发行规模就将达到1,369亿元人民币。

剩余期限约9.44年的国开行固息债140205券最新成交报价对应收益率 在4.99%，上日尾盘为5.0850%。

中金所五年期国债期货主力合约TF1412 收报93.740元人民币，较上日结算价涨0.168元，或0.18%。

**开盘价引导回购利率小降**

中国银行间货币市场主要回购利率 周四多小幅走低，受指导意味浓厚的开盘价带动。交易员表示，场内短期资金拆借难度较上日再增，而出资方却倾向融出长期品种，资金期限错配相对明显；而央行公开市场实现小幅净投放对资金面助益有限。

他们并提到，短期资金主要受新股申购等因素扰动，可持续性并不强；而上日疲弱的经济数据公布之后，央行至少不会大幅收紧成为市场机构的共识。

“隔夜不好借，七天的需求感觉也多起来了，”上海一银行交易员称，比昨天更难借了一点，市场上隔夜还是供不应求，而机构却是出长期资金的偏多。

她并指出，公开市场还是投放了点，但是数量有限，对资金的影响并不明显，只是昨天公布的数据太差了，大家觉得至少短期内央行不会收紧流动性了。

央行公开市场本周两次进行14天正回购操作，最终实现净投放140亿元人民币，且维持3.7%利率未变，而此前则连续二周净回笼。分析师指出，本周少量净投放不会对相对宽松的流动性造成边际影响，更多是安抚新增信贷与社融双创数年新低的惊讶情绪。

本周有两只新股申购，欲浏览中国已公布新股发行上市日程表,请点选

华北另一银行交易员表示，新股扰动因素过后，预计当前仍处低位的资金利率还将延续，流动性暂时无恙;此外，最新公布的央行口径外汇占款骤减，也显示外占对流动性补充作用正在逐步降低。

继央行公布低于预期的7月货币信贷数据后，央行调查统计司司长盛松成称，当月央行口径外汇占款减少2亿元，较近五年同期平均新增额少1,225亿元。这表明新增外汇占款对于货币供应的贡献正在大幅下降。

今日银行间市场质押式回购总成交金额9,971.65亿元，稍高于上日的9,950.38亿元；其中，隔夜品种成交6,669.04亿元，上日为8,088.75亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.9037 2.8933 +1.04 6,669.04

七天 3.3638 3.3981 -3.43 2,513.96

14天 3.4718 3.6101 -13.83 558.64

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 6.7650 2.8800 +388.50 2,594.32

七天 3.0400 4.4100 -137.00 258.11

14天 4.1600 3.7500 +41.00 38.74

回购定盘利率

其中:隔夜 3.0000 2.9600 +4.00 --

七天 3.4200 3.4200 +0.00 --

14天 3.4100 3.5800 -17.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.8880 2.8920 -0.40 --

七天 3.3530 3.3600 -0.70 --

三个月 4.6834 4.6882 -0.48 --