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亚洲 | 2014年 8月 14日 星期四 15:34 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶徘徊在一个月低点附近，受油价下跌打击

曼谷一交易员称，“TOCOM胶价受日圆走软支撑，在早盘上涨，但油价下跌拖累胶价，打压市场跌至一个月低点附近。”

预计胶价将窄幅交投，195日圆为强支撑，阻力位在200日圆。

美元兑日圆 跌0.2%至102.60。

布兰特原油周四跌至每桶104美元下方，因供应充足及对需求疲弱的担忧所致，即便伊拉克和乌克兰的政治动荡仍在继续。上日布兰特原油曾短暂由13个月低点反弹。

新加坡商品交易所9月合约 最新报每公斤164.5美分，下跌1.3美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜/田建华; 审校 张明钧/龚芳)
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