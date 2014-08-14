台湾个股：华南金上半年海外获利贡献占比为32%，上海分行第三季前开业

* 上海分行可望第三季前开业并筹设福州分行

* 公股金融并购除了看财政部官股也会尊重民股意见

* 截至7月人民币存款增至86亿元，放款仅占8%

路透台北8月14日 - 台湾华南金控 高层周四表示，旗下银行今年上半年海外获利贡献占比至32%，突破三成，第二家大陆分行--上海分行仍在取得中国银监会开业许可中，初估第三季前开业，并积极办理第三家分行--福州分行筹建工作。

针对公股金融机构并购议题，华南金控副总经经理郑永春在一场投资人说明会并指出，截至目前并未接获财政部的评估指示，同时亦未跟公股并购的双轴心兆丰金控 及第一金控 有任何接触，公股整并除了看大股东财政部官股意见外，还需要尊重主要民股股东意见。

华南金控总经理刘茂贤会后受访也说，“要看大股东意见，整并没这么容易。”

台湾公股金融并购双轴心之一的兆丰金控周三表示，公股金融并购锁定财富管理强项的商银，与兆丰的企业金融强项具有互补性。

台湾金管会主委曾铭宗此前表示，目前正由财政部推动公股银行并公股银行，详细整并对象尊重财政部的意见，相信能在一、二年内整并完成。

**人民币放款成长有限**

华南银行副总经理张云鹏表示，华南银行全行人民币存款余额截至7月底为86亿台币，放款只占8%、放款利率约3.06%，受限于人民币去化管道有限及汇款大陆境内仍受限，影响人民币放款意愿。

“对大陆曝险设定在净值的80%，在放款部分仍有空间发展。”他说。

银行放款方面，张云鹏表示，目前台币资金还是处于宽松局面，利率仍处低迷的状况，以往中小企业放款都是利差比较大，但在市场抢贷情况下，往后半年要提升利差有相当困难度。

华南银行公布今年上半年总放款年增3%，他并称，目前正努力调整放款结构，增加外币及海外分行、OBU放款部分，今年全年放款预估成长4.2%，海外利差较佳可以弥补境内低利差的冲击。

至于金融营业税将由2%提高到5%，华南金初估半年约增加4.5亿台币税负。