路透基点：杭州民泽科技有限公司获4.5亿元八年期贷款--TRLPC

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透香港8月14日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，杭州民泽科技有限公司获得两家银行安排的4.5亿元人民币(7,300万美元)八年期贷款。
牵头行兼簿记行中国工商银行承贷4亿元，中信银行承贷5,000万元。
贷款利率为中国人民银行利率的110%，贷款分八期不等额偿还，每年偿还一期。
盾安控股集团为交易提供担保，担保品为土地和商业地产。
本案于7月29日签约。(完)
(编译 艾茂林; 审校 张明钧)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选