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债券 | 2014年 8月 14日 星期四 15:48 BJT

路透基点：杭州民泽科技有限公司获4.5亿元八年期贷款--TRLPC

路透香港8月14日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，杭州民泽科技有限公司获得两家银行安排的4.5亿元人民币(7,300万美元)八年期贷款。

牵头行兼簿记行中国工商银行承贷4亿元，中信银行承贷5,000万元。

贷款利率为中国人民银行利率的110%，贷款分八期不等额偿还，每年偿还一期。

盾安控股集团为交易提供担保，担保品为土地和商业地产。

本案于7月29日签约。(完)

(编译 艾茂林; 审校 张明钧)
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