《分析师观点2》台湾今年全年经济成长率预估上调至3.41%，升息时点看法分歧

路透台北8月15日 - 台湾主计总处周五宣布，第二季经济成长率为3.74%，较7月底时概估的3.84%为低；2014年全年经济成长率预估则调高至3.41%，先前预估为2.98%。

主计总处并预估2014年通膨率为1.64%(前估为1.53%)。首次公布的2015年GDP成长率预估值则为3.51%，通膨率为1.46%。

最新预估 上次预估(2014年5月)

2014年GDP年增率 3.41 2.98

2014年CPI年增率 1.64 1.53

2014年出口年变动率 3.21 3.10

2014年进口年变动率 3.80 3.85

2014年民间消费年变动率 2.62 2.58

2014年民间投资年变动率 4.83 4.73

2015年GDP年增率 3.51 --

2015年CPI年增率 1.46 --

**分析师评论**

--兆丰证券分析师 李志安:

主计处虽上调全年经济成长率预测，但其实与我们的预期差距不大。比较令人担心的是，欧洲第二季表现不好、中国7月经济也不佳，美国库存水位也升高，若以此逻辑看，接下来全年经济成长率可能会面临下修的压力。至于在CPI部分，虽然调高到1.64%，但属于中性的通膨，不必担忧央行会提前升息。

--国泰金控总经分析师 陈钦奇:

由于台湾近几个月外销订单跟出口皆优于预期，而中国经济情势也大致止稳、美国制造业指数PMI等领先指标皆是向上，而俄罗斯跟乌克兰的地缘政治变数影响有限，令主计处对今年全年经济成长率估值提高至3.41%，高于市场预期，国泰金对台湾今年全年预估将由3.21%提高到3.5%以上，预估最快央行在年底祭出升息决策。

**市场反应**

--台湾股市加权股价指数 周五收跌0.26%，报9,206.81点。

--台币兑美元 周五收升1分报30.035。

--台湾指标五年期公债103/10期 殖利率收低0.42个基点，报1.1288%。

**相关连结**

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**相关背景**

--台湾央行在第二季底的政策会议上将重贴现率维持在1.875%不变，连三年维持利率不变。