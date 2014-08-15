《分析师观点2》台湾今年全年经济成长率预估上调至3.41%，升息时点看法分歧

新闻稿：监管干预逐步退出，降低中国券商行业风险--标普
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
路透台北8月15日 - 台湾主计总处周五宣布，第二季经济成长率为3.74%，较7月底时概估的3.84%为低；2014年全年经济成长率预估则调高至3.41%，先前预估为2.98%。
主计总处并预估2014年通膨率为1.64%(前估为1.53%)。首次公布的2015年GDP成长率预估值则为3.51%，通膨率为1.46%。
最新预估 上次预估(2014年5月)
2014年GDP年增率 3.41 2.98
2014年CPI年增率 1.64 1.53
2014年出口年变动率 3.21 3.10
2014年进口年变动率 3.80 3.85
2014年民间消费年变动率 2.62 2.58
2014年民间投资年变动率 4.83 4.73
2015年GDP年增率 3.51 --
2015年CPI年增率 1.46 --
**分析师评论**
--兆丰证券分析师 李志安:
主计处虽上调全年经济成长率预测，但其实与我们的预期差距不大。比较令人担心的是，欧洲第二季表现不好、中国7月经济也不佳，美国库存水位也升高，若以此逻辑看，接下来全年经济成长率可能会面临下修的压力。至于在CPI部分，虽然调高到1.64%，但属于中性的通膨，不必担忧央行会提前升息。
--国泰金控总经分析师 陈钦奇:
由于台湾近几个月外销订单跟出口皆优于预期，而中国经济情势也大致止稳、美国制造业指数PMI等领先指标皆是向上，而俄罗斯跟乌克兰的地缘政治变数影响有限，令主计处对今年全年经济成长率估值提高至3.41%，高于市场预期，国泰金对台湾今年全年预估将由3.21%提高到3.5%以上，预估最快央行在年底祭出升息决策。
**市场反应**
--台湾股市加权股价指数 周五收跌0.26%，报9,206.81点。
--台币兑美元 周五收升1分报30.035。
--台湾指标五年期公债103/10期 殖利率收低0.42个基点，报1.1288%。
**相关连结**
--参看相关细节，可点选台湾主计总处网站,网址为(www.dgbas.gov.tw/)
--参看台湾GDP相关新闻，可点选
--参看台湾经济数据相关新闻，请点
**相关背景**
--台湾央行在第二季底的政策会议上将重贴现率维持在1.875%不变，连三年维持利率不变。
--台湾在全球科技业供应链居关键地位，为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电脑零组件、手机等电子产品。台湾的两大出口市场为中国和美国。(完) (采写 台北记者组; 审校 杨淑祯)
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
路透首尔4月20日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0732GMT，外资在韩国股市买超751 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月20日 75.1 224.4 -275.6 ^4 月19日 -225.1 110.4 116.0 4 月18日 11.4 38.5 -48.2 4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1
路透沙特寇巴4月20日 - 沙特报纸al-Hayat周四援引该国能源大臣法力赫(Khalid al-Falih)接受采访时的话称，全球石油供应因贸易商出售一些离岸石油库存而增加。