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亚洲 | 2014年 8月 14日 星期四 15:57 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦8月14日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：昨日向上突破1.3400美元，但是未能攻克上周五1.3430的高点，而后回落。在跌破1.3333美元之前，空头倾轧的可能性一直存在。强阻力在1.3475美元，攻下之后才能进行强反弹。跌破1.3300后的目标为1.3225。

美元/日圆：犹豫不决依然是主基调，美元继续在上周高点103.00/10形成的阻力和101.5附近形成的支撑之间震荡。没有理由认为会突破过去六个月的交投区间。阻力为103.00，支撑位于101.20。

欧元/英镑：欧元当前似乎已寻获短期底部，并突破0.8000英镑，需要突破0.8030才能剑指5月高点0.8085。下档支撑位在0.7920，以及上个月的低位0.7874。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3361 1.3364 -0.02 -2.79 1.3745

美元/日圆 102.45 102.41 +0.04 -2.71 105.30

欧元/日圆 136.90 136.86 +0.03 -5.34 144.63

美元/瑞郎 0.9072 0.9074 -0.02 +1.61 0.8928

英镑/美元 1.6661 1.6686 -0.15 +0.63 1.6556

美元/加元 1.0907 1.0910 -0.03 +2.70 1.0620

澳元/美元 0.9306 0.9302 +0.04 +4.41 0.8913

新西兰元/美元 0.8483 0.8455 +0.33 +3.38 0.8206

欧元/瑞郎 1.2121 1.2127 -0.05 -1.22 1.2271

欧元/英镑 0.8018 0.8007 +0.14 -3.36 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.1932 9.1879 +0.06 +3.91 8.8474

美元/挪威克朗 6.1566 6.1590 -0.04 +1.49 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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(编译 田建华; 审校 张明钧)
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