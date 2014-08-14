《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透伦敦8月14日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：昨日向上突破1.3400美元，但是未能攻克上周五1.3430的高点，而后回落。在跌破1.3333美元之前，空头倾轧的可能性一直存在。强阻力在1.3475美元，攻下之后才能进行强反弹。跌破1.3300后的目标为1.3225。
美元/日圆：犹豫不决依然是主基调，美元继续在上周高点103.00/10形成的阻力和101.5附近形成的支撑之间震荡。没有理由认为会突破过去六个月的交投区间。阻力为103.00，支撑位于101.20。
欧元/英镑：欧元当前似乎已寻获短期底部，并突破0.8000英镑，需要突破0.8030才能剑指5月高点0.8085。下档支撑位在0.7920，以及上个月的低位0.7874。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3361 1.3364 -0.02 -2.79 1.3745
美元/日圆 102.45 102.41 +0.04 -2.71 105.30
欧元/日圆 136.90 136.86 +0.03 -5.34 144.63
美元/瑞郎 0.9072 0.9074 -0.02 +1.61 0.8928
英镑/美元 1.6661 1.6686 -0.15 +0.63 1.6556
美元/加元 1.0907 1.0910 -0.03 +2.70 1.0620
澳元/美元 0.9306 0.9302 +0.04 +4.41 0.8913
新西兰元/美元 0.8483 0.8455 +0.33 +3.38 0.8206
欧元/瑞郎 1.2121 1.2127 -0.05 -1.22 1.2271
欧元/英镑 0.8018 0.8007 +0.14 -3.36 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.1932 9.1879 +0.06 +3.91 8.8474
美元/挪威克朗 6.1566 6.1590 -0.04 +1.49 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 田建华; 审校 张明钧)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。