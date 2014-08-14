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亚洲 | 2014年 8月 14日 星期四 16:01 BJT

中国农业：旱情可能持续发展，不排除春秋连旱可能性--国家防总

路透北京8月14日 - 中国水利部部长、国家防总副总指挥陈雷周三主持召开国家防总会商会，会商认为，据预测，8月中下旬东北南部、华北北部、黄淮、江淮降水仍然偏少，局地偏少三成以上，旱情可能持续发展，不排除发生夏秋连旱的可能性。

“近期全国旱情呈现发展态势，虽然西北东部、西南东部及黄淮西部等地受降雨影响，旱情基本缓解，但东北西部旱情发展较快，受旱面积较大，”中国政府网刊登的会商新闻稿称。

目前全国作物受旱面积比7月底增加了800万亩，其中辽宁、吉林、内蒙古三省区作物受旱面积达4,426万亩，占全国受旱面积的六成左右。

入夏以来，东北、西北、华北、黄淮及长江上中游部分地区降水偏少，水利工程蓄水不足，部分省区发生了严重乾旱。特别是6月以来，辽宁大部、吉林西部、河南大部等地降雨较常年偏少5-7成，其中辽宁、吉林7月以来降雨量分别列1961年以来历史同期最少。

截至8月13日统计，河北、辽宁、吉林、河南、青海、新疆等12个省区和新疆兵团作物受旱面积7,499万亩。（完）

欲览详情，请点击中国政府网链接 here (发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
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