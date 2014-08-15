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货币新闻 | 2014年 8月 15日 星期五 09:13 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报3.31%，上日加权利率3.3638%

路透上海8月15日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周五开盘报在3.31%，上日该期限加权平均利率为3.3638%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

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3.31% 3.52% 3.3638%

周四银行间市场质押式回购总成交金额9,971.65亿元，稍高于上日的9,950.38亿元；其中，隔夜品种成交6,669.04亿元，上日为8,088.75亿元。(完) (发稿 吴芳; 审校 曾祥进)
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