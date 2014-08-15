中国货币市场：七天回购开盘报3.31%，上日加权利率3.3638%

中国个股：乐视打算出售去年买进的北京地产--消息人士

路透台北/香港4月20日 - 中国科技集团乐视正在洽谈出售去年以4.2亿美元购入的北京市中心黄金地段资产，这是该公司现金短绌之际筹措资金的最新举动。