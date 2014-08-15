中国货币市场：七天回购开盘报3.31%，上日加权利率3.3638%

国际油市：油价扳回部分跌幅，但供应过剩仍重压市场
路透新加坡4月20日 - 油价继上日大跌后在周四收复部分失地，因科威特称预计石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动将在今年年中之后延长。
路透上海8月15日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周五开盘报在3.31%，上日该期限加权平均利率为3.3638%。具体如下：
今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价
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3.31% 3.52% 3.3638%
周四银行间市场质押式回购总成交金额9,971.65亿元，稍高于上日的9,950.38亿元；其中，隔夜品种成交6,669.04亿元，上日为8,088.75亿元。(完) (发稿 吴芳; 审校 曾祥进)
路透新加坡4月20日 - 油价继上日大跌后在周四收复部分失地，因科威特称预计石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动将在今年年中之后延长。
路透台北/香港4月20日 - 中国科技集团乐视正在洽谈出售去年以4.2亿美元购入的北京市中心黄金地段资产，这是该公司现金短绌之际筹措资金的最新举动。
路透伦敦4月20日 - 法国公债收益率周四小幅下滑，稍晚将迎来公债标售，时点选在周日总统大选前夕，可能会得到比往常更高的关注度。