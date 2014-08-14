更新版 1-港股业绩：李宁中期净损扩大三倍，市场忧其有集资需求

(新增公司方及市场评论)

路透香港8月14日 - 中国主要运动品牌--李宁有限公司 周四股价一度跌逾5%。此前公司公布中期净损扩大三倍，市场担心其仍有集资需求。

李宁在联交所公告称，至2014年6月30日止六个月净损为5.86亿元人民币，去年同期为净损1.84亿元。此与早前公告的获利警讯一致。

该家由前体操王子李宁创办的同名运动品牌，中期收入按年升8.0%至31.37亿元人民币；中期毛利率为44.6%，较上年同期的43.6%上升1个百分点，主要是由于李宁牌和红双喜牌的毛利率均有所上升。

担任执行主席的李宁在公告中指出，“上半年，宏观经济环境依然充满不明朗因素，加上过度扩张导致产品过剩，令国内体育用品行业仍面临严峻挑战。”

对于2012年开始的转型计划，执行副主席金珍君则指出，整个转型过程预计3至4年，过去的两年已经基本解决库存的问题，新品表现和增长趋势已持续一年，在未来两年将注重品牌重建，聚焦五大核心运动品类（篮球、跑步、羽毛球、训练及运动生活）

分析师指出，虽然李宁销售情况有所改善，但亏损扩大令现金流转负，未来可能需要融资。

“公司净负债的情况是主要议题，”摩根大通在报告中说，“我们先前担心公司可能需要进一步融资以挹注转型计划，我们现在仍有一样的担忧。”

汇丰亦在报告中指出，至中期，公司净负债部位为4,300万元人民币.未来若有更多拨备或是销售情况不如预期，意味着亏损将继续扩大，将令公司现金流进一步恶化。

对此，金珍君指出，上半年的负现金流大多用于投资新店，达到收支平衡点还需时间。此前也进行过银行贷款、融资等，“现在我们都在考虑这些选项。”

李宁表示，公司正逐步退出非核心运动服装类别及无利润的市场，并重新打造品牌以及重塑业务模式等。这些举措短期内仍会令集团业绩表现和财务指标仍存在较大压力。

李宁收跌4.99%至4.76港元，盘中最低在4.73港元，表现较大盘恒生指数 跌0.36%为差。

李宁上月发布获利警讯称，上半年上半年净亏损将不少于5.5亿元人民币，是去年同期的三倍，主要受公司仍在转型过程中影响。 在获利警讯后，股价一度跌至4.31港元的近一年来最低位。（完）

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