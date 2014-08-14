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亚洲 | 2014年 8月 14日 星期四 16:31 BJT

金属期市：伦敦期铜跌至七周低位，因忧心中国经济

房地产行业占中国铜需求的大部分。

大华继显证券驻香港分析师Helen Lau表示，考虑到北京或采取措施应对经济疲软，她认为“铜价的修正过度了”。

她表示，贷款和建筑业的放缓激发了对于中国加快货币支持措施的可能，这反过来会带动对大宗商品的需求。

0732GMT，LME三个月期铜 跌0.3%至每吨6,862美元，为6月25日以来最低，上日曾下跌1.2%。

铜价正在向支撑位6,854移动，后者为100日移动均线。若跌破该水准，则可能激发新的卖盘。

上海期交所主力10月期铜 下跌1.2%，报每吨48,920元人民币，也创下七周低点。

高盛在一份研究报告中写道，继续看空三和六个月铜价维持在每吨6,600美元不变，因中国进口预计将下滑。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/王洋; 审校 龚芳)
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