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货币新闻 | 2014年 8月 14日 星期四 16:28 BJT

表格：LME金属库存最新变化--8月14日

路透伦敦8月14日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨):
    
    品种         最新库存          变动
     铜           141,350          持平
     锡            12,775           +20
     铅           215,900          持平
     锌           727,950        +2,875
     铝         4,899,825        -4,575
     镍           320,754          +306
   铝合金          33,000          -240
   NASAAC          59,000          持平
 
    *NASAAC为北美特种铝合金 (完)
    
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
      
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)
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