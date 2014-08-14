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债券 | 2014年 8月 14日 星期四 16:19 BJT

表格：欧洲央行对专业预测机构的第三季调查结果

路透法兰克福8月14日 - 下表为欧洲央行(ECB)周四公布的8月月报中有关专业预测机构最新调查得到的结果。

(平均年度变动率%)

HICP(消费者物价调合指数) 2014 2015 2016 长期

最新调查(第三季) 0.7 1.2 1.5 1.9

前次调查(第二季) 0.9 1.3 1.5 1.8

实质GDP增幅 2014 2015 2016 长期

最新调查(第三季) 1.0 1.5 1.7 1.8

前次调查(第二季) 1.1 1.5 1.7 1.7

失业率 2014 2015 2016 长期

最新调查(第三季) 11.6 11.3 10.8 9.4

前次调查(第二季) 11.8 11.5 11.0 9.5

注：本次调查访问了欧元区内59位经济学家、专业学者和其它专业预测人士，调查时间为7月17-24日。(完)

(编译 艾茂林; 审校 蔡美珍)
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