表格：欧洲央行对专业预测机构的第三季调查结果

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透法兰克福8月14日 - 下表为欧洲央行(ECB)周四公布的8月月报中有关专业预测机构最新调查得到的结果。
(平均年度变动率%)
HICP(消费者物价调合指数) 2014 2015 2016 长期
最新调查(第三季) 0.7 1.2 1.5 1.9
前次调查(第二季) 0.9 1.3 1.5 1.8
实质GDP增幅 2014 2015 2016 长期
最新调查(第三季) 1.0 1.5 1.7 1.8
前次调查(第二季) 1.1 1.5 1.7 1.7
失业率 2014 2015 2016 长期
最新调查(第三季) 11.6 11.3 10.8 9.4
前次调查(第二季) 11.8 11.5 11.0 9.5
注：本次调查访问了欧元区内59位经济学家、专业学者和其它专业预测人士，调查时间为7月17-24日。(完)
(编译 艾茂林; 审校 蔡美珍)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选